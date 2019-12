Facebook hat nach eigenen Angaben zwei Desinformationskampagnen gestoppt.

In einem Fall seien mehr als 600 Facebook- und Instagram-Konten gelöscht worden, teilte der Konzern mit. Über die gefälschten Nutzerprofile seien Botschaften zugunsten von US-Präsident Trump verbreitet worden. Im zweiten Fall handele es sich um eine Manipulationskampagne in Georgien. Dort führe die Spur zur Regierung in Tiflis und einer Werbeagentur namens Panda, hieß es.



Twitter hatte kurz zuvor fast 6.000 Nutzerkonten wegen mutmaßlicher saudi-arabischer Staatspropaganda gesperrt. Diese seien staatlich unterstützt worden, teilte das Online-Netzwerk mit. Das verstoße gegen die Regeln auf Twitter.