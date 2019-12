Die Gründer von Google, Page und Brin, geben die operative Führung des Mutterkonzerns Alphabet auf.

Page werde als Vorstandschef und Brin als Präsident zurücktreten, teilten beide in einem Blog mit. Sie würden aber weiter im Verwaltungsrat des Unternehmens vertreten sein. Neuer Vorstandsvorsitzender von Alphabet wird demnach Google-Chef Pichai.



Page und Brin hatten die Suchmaschine Google 1998 im Silicon Valley gegründet. In den vergangenen Monaten hatten sie sich zunehmend aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen. Gemeinsam halten sie nach wie vor mehr als 50 Prozent der Stimmanteile an Alphabet.