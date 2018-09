Der Energiekonzern RWE hat wegen des Hackerangriffs auf seine Internetseite Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet.

Ein Sprecher sagte in Düsseldorf, die Seite sei gestern wegen einer Flut gesteuerter Anfragen nur schwer oder gar nicht erreichbar gewesen. Sicherheitseinrichtungen des Stromversorgers waren den Angaben zufolge nicht betroffen.



RWE steht seit Wochen in der Kritik, weil das Unternehmen den Hambacher Forst westlich von Köln für den Abbau von Braunkohle roden will. Ob es einen Zusammenhang mit dem Hackerangriff gibt, ist unklar.