Der japanische Online-Marktplatz Rakuten beendet sein Deutschlandgeschäft weitgehend.

Wie die die Zeitung Die Welt mit Bezug auf eine Unternehmensnotiz berichtet, werden ab dem 15. Oktober keine neuen Bestellungen mehr angenommen. Bestehen bleiben soll unter anderem das Rabattsystem Club R, über das Kunden in anderen Shops Treuepunkte sammeln können. Dem Bericht zufolge hatte Rakuten zuletzt rund zwei Millionen Shopbesuche im Monate - ein Bruchteil der Zahlen, die Konkurrenten wie Ebay oder Amazon erzielen. Rakuten hatte vor neun Jahren das Start-Up Tradoria übernommen und wollte so Fuß auf dem deutschen Markt fassen.



Rakuten gehört zu den größten Internetunternehmen weltweit und ist in 30 Ländern aktiv. Laut Firmenwebseite hat Rakuten in Deutschland rund 170 Angestellte. Die Firma ist Trikotsponsor des spanischen Fußballvereins FC Barcelona.

