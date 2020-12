Die EU-Kommission will heute ihre Pläne für neue Digital-Gesetze vorstellen.

Mit den Regelungen soll unter anderem die Marktmacht großer Internetkonzerne wie Facebook, Google oder Amazon begrenzt werden. Auch sollen Plattformen illegale Inhalte wie etwa Hassbotschaften schneller aus dem Netz nehmen müssen. Nach Informationen mehrerer Nachrichtenagenturen sind bei Verstößen empfindliche Strafen vorgesehen, die sich am Jahresumsatz der Unternehmen orientieren.



Die bisherigen Reglungen für digitale Dienste und Online-Plattformen in der EU sind 20 Jahre alt. Bis neue Regeln in Kraft treten können, dürften einige Jahre vergehen. EU-Staaten und Parlament müssen zunächst eine gemeinsame Linie aushandeln.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.