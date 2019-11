Die nordrhein-westfälische Landesregierung strebt eine Strafverschärfung bei Kindesmissbrauch an.

Ministerpräsident Laschet sagte in Düsseldorf, im geltenden Strafgesetzbuch seien die technischen Entwicklungen der Digitalisierung und des Internets bisher überhaupt nicht berücksichtigt. Deshalb werde sein Bundesland über den Bundesrat einen Gesetzentwurf einbringen, in dem die Internet-Kriminalität bei Kindesmissbrauch und Kinderpornografie detailliert geahndet werde. Grundsätzlich müsse überlegt werden, ob bei solchen Missbrauchsdelikten überhaupt noch Bewährungsstrafen verhängt werden könnten. Laschet betonte, das deutsche Strafrecht stamme in seinen Grundzügen aus dem Jahre 1879.



NRW-Familienminister Stamp kritisierte, dass gegen einen Angeklagten, der sich gezielt über das Internet ein zehnjähriges Mädchen als Missbrauchsopfer gesucht hatte, kürzlich lediglich eine zweijährige Bewährungsstrafe verhängt worden sei. Die bisherigen Mindeststrafen bei Kindesmissbrauch seien erkennbar zu niedrig, betonte Stamp.