Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Rörig, hat sich besorgt gezeigt wegen einer zunehmenden Verbreitung von Kinderpornografie im Internet durch Kinder und Jugendliche.

Vielen sei womöglich nicht bewusst, dass es sich um reale Taten handle, sagte Rörig in Berlin. Die mangelnde Reflexionsfähigkeit der Minderjährigen mache deutlich, dass ein verantwortungsbewusster Umgang mit digitalen Medien offensichtlich nur ungenügend vermittelt werde. Rörig forderte, Medienkompetenz an allen Schulen verpflichtend zu unterrichten. Kinder und Jugendliche müssten lernen, dass grundlegende Werte wie Menschlichkeit und Respekt auch in der digitalen Welt gelten. Eltern und Bildungseinrichtungen seien dabei gleichermaßen in der Pflicht, betonte Rörig.



Hintergrund sind Berichte über bundesweite Ermittlungen gegen 21 Verdächtige im Alter zwischen 14 und 26 Jahren, die kinderpornografisches Material über soziale Netzwerke weiterverbreitet haben sollen.