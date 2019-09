Eine neue App soll dabei helfen, Hass-Kommentare und Shitstorms im Internet zu melden und einzugrenzen.

"Viele Internetnutzer würden gerne auf Hasskommentare reagieren, trauen sich aber nicht oder wissen nicht wie", sagte die Sprecherin der Plattform "Love-Storm", Beate Achilles. Um die Hass-Postings dennoch nicht unkommentiert zu lassen, können Internetnutzer diese an "Love-Storm" weiterleiten. Anschließend reagieren geschulte Personen auf die gemeldeten Kommentare.



Die Plattform setzt sich seit einem Jahr gegen Cyberhass und für Zivilcourage ein. Neu ist nun die App: Damit soll die Zahl der geschulten Personen steigen und das Melden von Hass-Kommentaren einfacher werden. Die Plattform wird vom Bundesfamilienministerium gefördert. Die Betreiber bieten auf ihrer Seite ein kostenloses Online-Training an. Dadurch sollen die teilnehmenden Personen lernen, wie sie am besten gegen Hass im Netz vorgehen.