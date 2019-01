Online-Plattformen lehnen ein Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes gegen Hass im Netz den Großteil der Beschwerden ab.

Das geht aus den Transparenzberichten von Twitter, Facebook und YouTube zum zweiten Halbjahr 2018 hervor. So verzeichnete der Kurznachrichtendienst Twitter knapp 256.500 Beschwerden, in nur neun Prozent der Fälle wurden Einträge gelöscht. Bei YouTube wurden 251.000 Inhalte gemeldet. Davon wurden etwas mehr als ein Fünftel entfernt oder blockiert. Bei Facebook, wo ein kompliziertes Meldeverfahren existiert, gingen 1.048 Beschwerden ein. 35 Prozent davon wurden gelöscht. Reagieren die Netzwerke nicht schnell genug, können sich Internetnutzer beim Bundesamt für Justiz beschweren. Im vergangenen Jahr gingen nach Angaben des Amtes nur 714 Meldungen ein. Ursprünglich wurden jährlich 25.000 Fälle erwartet.



Das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz war am 1. Januar 2018 in Kraft getreten. Es schreibt vor, dass Plattformen wie Facebook oder YouTube strafbare Inhalte innerhalb von 24 Stunden nach einem Hinweis löschen müssen. Bei uneindeutigen Fällen haben sie eine Woche Zeit. Bei Verstößen drohen Strafen in Millionenhöhe. Bisher wurde noch kein Bußgeld verhängt.