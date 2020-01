Bundestagspräsident Schäuble unterstützt die Pläne von Bundesjustizministerin Lambrecht, stärker gegen Hass im Netz vorzugehen.

Er fordert eine Pflicht zu Klarnamen in Sozialen Netzwerken. Schäuble sagte der "Bild am Sonntag", was in den Sozialen Netzwerken vorgehe, gefalle ihm überhaupt nicht. Die Regeln und Werte, die in der analogen Welt gälten, müssten auch in der digitalen Welt gelten. Dazu passe Anonymität nicht. Sie sei, so Schäuble, die "Versuchung zur Hemmungslosigkeit".



Der Bundestagspräsident sprach sich für ein europäisches Modell aus, das zwischen der grenzenlosen Freiheit des Silicon Valley und der Totalüberwachung Chinas liege.