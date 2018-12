Der Betreiber der Internet-Waffenbörse "Migrantenschreck" hat vor dem Landgericht Berlin ein Teilgeständnis abgelegt.

Er habe von Ungarn aus gehandelt und sei davon ausgegangen, dass er sich nicht strafbar gemacht habe, erklärte der 35-Jährige am zweiten Prozesstag. Er habe lediglich Waffen nach Deutschland verkauft, die in Ungarn als Alarm- und Signalgeräte erlaubt seien. Staatsanwältin Susann Wettley zeigte sich allerdings überzeugt (Audio-Link), dass der Angeklagte sich mit diesem Waffenhandel in Deutschland strafbar gemacht habe.



Ärzte, Juristen und Handwerker bestellten auf der Website



Auf der öffentlich zugänglichen Website konnte man überwiegend Revolver bestellen, die Hartgummigeschosse abfeuern - "diskret und ohne bürokratischen Aufwand", wie es dort hieß. "Migrantenschreck MS 60 Professional" oder "Antifaschreck AS 125" waren die Produkte benannt. Auf der Seite wurden Gerüchte über angebliche Gewalttaten von Flüchtlingen gestreut und mit Slogans wie "Schützen Sie sich und ihre Familie", "60 Joule Mündungsenergie strecken jeden Asylforderer nieder" oder "Haus, Hof und Oma beschützen" geworben. Mindestens 193 Deutsche hatten dort laut Anklage bestellt, unter ihnen Ärzte, Juristen und Handwerker. Etwa jede 10. Waffe wurde von einer Frau erworben.



Die meisten Waffen, die nach Deutschland verkauft wurden, sind inzwischen bei Hausdurchsuchungen beschlagnahmt worden. Zahlreiche der Käufer wurden bereits verurteilt.