Bundeskanzler Scholz

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht auf der re:publica 2022 zur Digitalpolitik in der Zeitenwende. (Annette Riedl/dpa)

Hintergrund ist der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Auf der Digitalkonferenz Republica in Berlin sagte Scholz, immer häufiger würden digitale Technologien für geopolitische Zwecke und für Desinformationskampagnen missbraucht. Dazu kämen Cyberangriffe durch Staaten und kriminelle Organisationen. Deutschland werde sich gegen diejenigen wenden, die das Netz zu kontrollieren versuchten, sagte der SPD-Politiker. Konkret nannte Scholz die Abschottung des russischen Informationsraums sowie die Zensur und Überwachung in China.

Die Republica gilt als größte Digitalkonferenz Europas. Scholz ist der erste Bundeskanzler, der dort auftrat.

