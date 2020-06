Die Internet-Plattform Youtube hat ein Video aus Russland gesperrt, in dem es um Adoption von Kindern durch homosexuelle Paare geht.

In dem Werbe-Video für die von Präsident Putin angestoßene Verfassungsänderung wird ein Kinderheim gezeigt, das einen Jungen zur Adoption an ein homosexuelles Paar freigibt. Als das Kind erkennt, dass seine neuen Eltern zwei Männer sind, wechselt sein Gesichtsausdruck von Freude zu tiefer Traurigkeit.

Youtube erklärte, das Video schüre Hass und verstoße gegen die Richtlinien.



Russlands Führung steht seit langem international in der Kritik, mit ihrer Politik Hass auf Minderheiten zu schüren. Die Patriot Media Group, die den Film produziert hat, will nach eigenen Angaben mit dem Video dazu aufrufen, am 1. Juli für Putins Verfassungsänderung zu stimmen. Der Präsident will festschreiben lassen, dass eine Ehe nur zwischen Mann und Frau möglich sei. Lediglich heterosexuelle Paare dürfen in Russland Kinder adoptieren.



Das Video wird seit Tagen in Russland als offen schwulenfeindlich kritisiert. Der Oppositionspolitiker Nawalny schrieb auf Twitter, dass Putins Beamte "komplett verrückt" beim Thema Homosexualität geworden seien.