Gewalt und Terroranschläge stoßen in der rechten Szene zunehmend auf Zustimmung.

Davor warnt der Leiter eines Monitoring-Projekts bei der Amadeu Antonio Stiftung, Miro Dittrich, bei dem es um die Radikalisierung junger Menschen im Netz geht. Man sehe wie sich die Community verändert habe und jetzt Gewalt ganz klar legitimiere, sagte er im Deutschlandfunk [Audio]. In den Foren erlebe man, dass sich die Mitglieder gemeinsam überlegten, wie sie in Zukunft weitere Anschläge begehen könnten. Nach dem Terroranschlag auf zwei Moschen in Christchurch mit mehr als 50 Toten habe die "Heldenverehrung" zugenommen, betonte Dittrich. Der Täter beziehungsweise das Live-Video, dass dieser gestreamt hatte, werde offen gefeiert.



Besonderes problematisch ist laut Dittrich der Messenger-Dienst Telegram, weil die Sicherheitsbehörden dort kaum etwas unternehmen. Telegram sei derzeit bei den Rechtsextremisten besonders beliebt. Dort ließen sich unbehelligt Hakenkreuze oder konkrete Aufrufe zum Massenmord posten. Meldungen solcher Taten seien bislang folgenlos geblieben, berichtete Dittrich. Auch das Video des rechtsextremistischen Terroranschlags von Halle sei auf Telegram rasch geteilt worden. Auf vielen anderen Seiten im Netz habe man es gelöscht, auf Telegram sei es heute noch online. Auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz greife hier nicht – weil die Telegram angeblich noch zu klein sei.