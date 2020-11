Das US-Medienunternehmen Buzzfeed übernimmt seinen Konkurrenten Huffpost vom Konzern Verizon Media.

Das teilten beide Seiten mit. Buzzfeed und Huffpost gelten als Pioniere im Bereich Digitale Medien. In den vergangenen Jahren gerieten sie in wirtschaftliche Schwierigkeiten. In der Mitteilung ist die Rede von einer strategischen Partnerschaft bei Online-Inhalten und Werbung.



Verizon hatte sich durch die Übernahme etwa von AOL, TechCrunch und Yahoo als Größe der Branche etabliert.

