Die Interpol-Zentrale in Lyon (EPA FILE)

Nach Angaben des französischen Außenministeriums müssen aus Russland eingespeiste Daten und Personenfahndungen zunächst vom Interpol-Generalsekretariat in Lyon überprüft werden. Es habe in den vergangenen Tagen mehrere Versuche gegeben, das Polizeinetzwerk betrügerisch zu nutzen.

Die Internet-Videoplattform Youtube will nach eigenen Angaben sämtliche Aufnahmen löschen, in denen der russische Angriff auf die Ukraine geleugnet wird. Russland kündigte an, den Zugang zum sozialen Netzwerk Instagram zu sperren, weil dort - so hieß es - zu Gewalt gegen russische Soldaten aufgerufen werde.

Die USA weiteten als Reaktion auf Russlands Militäreinsatz ihre Wirtschaftssanktionen aus: Alkohol, Fisch und Diamanten dürfen nicht mehr aus Russland eingeführt werden.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.