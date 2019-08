In Lindau am Bodensee ist die Weltversammlung der größten interreligiösen Nichtregierungsorganisation "Religions for Peace" eröffnet worden.

Mit dieser Konferenz wolle man ein Zeichen gegen Spaltungen setzen, die zu Hass und Gewalt führten, sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, in einem Grußwort. Erwartet wird auch Bundespräsident Steinmeier. Vier Tage lang beraten fast tausend Religionsvertreter aus 100 Ländern über Lösungen aktueller Konflikte.



"Religions for Peace" wurde 1961 gegründet, seit 1970 finden die internationalen Treffen in einem Abstand von fünf Jahren statt. Ziel der Organisation ist es, dass Religionsvertreter in Krisen und Konflikten Friedensarbeit leisten.