Bundesarbeitsminister Heil fordert nach dem deutschen Konjunkturprogramm ein solches Maßnahmenbündel auch auf europäischer Ebene.

Die Wiederbelebung der Wirtschaft könne nicht nur national gelingen, sagte Heil im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Deshalb setze sich die Bundesregierung in Brüssel für ein europäisches Konjukturprogramm ein. Ziel aller Anstrengungen müsse sein, dass Deutschland nach der Krise moderner, digitaler, ökologischer und sozialer sei.



Die Bundesregierung hat in einer Sondersitzung des Kabinetts erste Maßnahmen des Konjunkturpakets auf den Weg gebracht (ausführliche Informationen dazu hier). Der geplante Kinderbonus von 300 Euro ist ein Teil davon. Er soll im September und Oktober ausgezahlt werden. Bundesfamilienministerin Giffey teilte in Berlin mit, das Geld für die Familien werde in zwei Raten zu je 150 Euro gemeinsam mit dem Kindergeld überwiesen.

Senkung der Mehrwertsteuer

Außerdem billigten die Ministerinnen und Minister, dass der Mehrwertsteuersatz vom 1. Juli bis Ende dieses Jahres vorübergehend von 19 auf 16 Prozent gesenkt wird. Verbraucher sollen dadurch motiviert werden, trotz der Coronakrise mehr zu konsumieren.

Debatte über Staatshilfen für Lufthansa

Bundesarbeitsminister Heil verteidigte die Staatshilfen für die Lufthansa trotz des dort geplanten Stellenabbaus. Hier gehe es nicht nur darum, Beschäftigung zu sichern, sagte der SPD-Politiker. Die Lufthansa müsse auch in der Substanz gesichert werden, damit Deutschland auf Dauer eine nationale Airline habe. Die Linke mahnte Mitspracherechte über die Verwendung der Gelder an. Die Unionsfraktion lehnt staatlichen Einfluss ab. Nach Angaben der Lufthansa gibt es im Moment rechnerisch einen Überschuss von 22.000 Vollzeitstellen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels: Die aktuellen Reiseregelungen in Deutschland

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland vergleichsweise niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+ Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum

Erkrankung und Schutz

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Ansteckung: Wann sollen Kitas und Schulen wieder vollständig öffnen?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.