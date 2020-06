Bundesarbeitsminister Heil will an den geplanten Rentenerhöhungen auch in der Corona-Krise festhalten. Dies sei eine Frage der Verlässlichkeit, sagte der SPD-Politiker im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Die Rentenerhöhung zum Juli werde kommen, im nächsten Jahr werde es auch keine Kürzungen geben, erklärte der Minister.

Und die Einführung der Grundrente werde helfen, die Kaufkraft zu steigern. Heil mahnte zugleich ein Konjunkturprogramm auch auf europäischer Ebene an. Die Wiederbelebung der Wirtschaft könne nicht nur national gelingen. Deshalb setze sich die Bundesregierung in Brüssel für ein europäisches Konjukturprogramm ein. Ziel aller Anstrengungen müsse sein, dass Deutschland nach der Krise moderner, digitaler, ökologischer und sozialer sei.



Heil verteidigte die Staatshilfen für die Lufthansa trotz des dort geplanten Stellenabbaus. Hier gehe es nicht nur darum, möglichst viel Beschäftigung zu sichern, sagte der SPD-Politiker. Die Lufthansa müsse auch in der Substanz gesichert werden, damit Deutschland auf Dauer eine nationale Airline habe.