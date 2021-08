Der Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke im Bundestag, Bartsch, plädiert dafür, in Afghanistan mit den neuen Machthabern der Taliban zu verhandeln. Bartsch sagte im Deutschlandfunk, man müsse alles dafür tun, um die Menschen zu retten, die für die Bundeswehr oder andere Organisationen gearbeitet hätten. Dafür werde man mit der Taliban-Miliz reden müssen.

Dies werde für Deutschland ein teures Geschäft, ergänzte Bartsch. Langfristig sei es wichtig, den neuen Machthabern deutlich zu machen, was mit Deutschland möglich sei und was nicht. So könne man eine Einführung der Scharia natürlich niemals anerkennen, betonte er.



Die Linkspartei hatte gestern ihre bundesweite Städtetour vor der Bundestagswahl begonnen und sich SPD und Grünen als Koalitionspartner angeboten. Bartsch hatte dabei betont, die Linke sei bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.