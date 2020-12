Der evangelische Berliner Bischof Christian Stäblein beobachtet in der Corona-Krise einen enormen gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks sagte er, man sollte das nicht kleinreden. Zwar gebe es starke Pole, die sich laut äußerten, aber 60 bis 90 Prozent der Menschen hielten in unheimlicher Weise zusammen. Die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen hält er vor diesem Hintergrund für "relativ klein". Das heiße aber nicht, dass diese Leute nicht ernstgenommen werden sollten. Allerdings brauche es auch eine klare Kante, sobald es bei den Protesten darum ginge, die Grundfeste der Gesellschaft zu erschüttern.

"Das Sterben von so vielen Menschen muss aufhören"

Mit Blick auf die derzeit hohe Zahl von Corona-Toten sagte der Bischof, das „Sterben von so vielen Menschen" müsse aufhören. Jeder Mensch, der sterbe, werde vermisst. Die Toten dürften keine Zahl bleiben. Es müsse der Toten gedacht werden; und die Trauernden müssten begleitet werden.

"Sozial Schwache bei Impfungen nicht übersehen"

Stäblein setzt vor diesem Hintergrund große Hoffnung in die Impfstoffe. Er forderte, die sozial Schwachen dabei nicht zu übersehen. Neben den Risikogruppen hätten auch Obdachlose oder Menschen am Existenzminimum ein Recht auf die Impfungen. Generell habe er großes Vertrauen, dass die Impfungen schnell, gut und zuverlässig durchgeführt würden.

"Neue Seiten an Weihnachtsfest entdecken"

Dass Weihnachten wegen der Corona-Regelungen im kleinen Kreis gefeiert werden muss, sieht Stäblein als Chance, "neue Seiten an diesem Fest zu entdecken". Wenn das übliche Ritual durchbrochen werde, merke man erst, was einem wichtig daran ist, betonte der Bischof. Man bleibe dadurch mehr bei sich selbst.



In der Debatte um Weihnachtsgottesdienste sagte Stäblein, es sei schwer, in dieser Situation den richtigen Weg zu finden. Es gebe eine Zerrissenheit innerhalb der Kirchen. Beim Verzicht auf die Gottesdienste gehe es um den Schutz des Nächsten. Er könne aber auch jene verstehen, die sagten, man müsse gerade jetzt mit öffentlichem Gebet für die Menschen und die Gesellschaft da sein.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.