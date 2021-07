Der Datenschutzbeauftragte des Bundes, Kelber, beklagt eine mangelhafte Zusammenarbeit mit der Bundesregierung.

Die vorgeschriebene Beteiligung an Gesetzesvorhaben sei ihm seit seinem Amtsantritt 2019 oft erst sehr spät ermöglicht worden, sagte Kelber im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. Seine Behörde habe Gesetzentwürfe häufig sehr kurzfristig prüfen müssen. Bei einem Pandemie-Gesetz beispielsweise habe ihm die Bundesregierung nur zweieinhalb Stunden Zeit zur Begutachtung gegeben. Die Hast sei häufig dem Umstand geschuldet, dass eine lange Zeit des Nichtstuns vorausgegangen sei, betonte der SPD-Politiker.



Die Bundesregierung ist gesetzlich verpflichtet, den Datenschutzbeauftragten frühzeitig in alle Fragen einzubeziehen, die in dessen Zuständigkeit fallen. Für die kommende Legislaturperiode nannte Kelber mehrere datenschutzrelevante Themen, mit denen sich die neue Bundesregierung befassen müsse. Es sei beispielsweise notwendig, Regeln für künstliche Intelligenz und Algorithmen aufzustellen - besonders in Bereichen, in denen deren Einsatz ethisch nicht vertretbar sei.

