Bundesverkehrsminister Scheuer hat in der Affäre um die gescheiterte Pkw-Maut erneut sein Vorgehen verteidigt.

Er habe dem Parlament dazu wahrheitsgemäß Auskunft gegeben und werde dies auch weiter tun, sagte der CSU-Politiker im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Häufig werde so getan, als stünde bereits fest, dass der Bund den Betreibern hunderte Millionen Euro Schadensersatz zahlen müsse. Dies sei mitnichten so, es handele sich um einen Streitfall, der erst noch aufgearbeitet werde.



Der Bundesverkehrsminister wird Ende des Monats erneut im Untersuchungsausschuss des Bundestags befragt. In der ersten Befragung im Oktober ging es unter anderem darum, ob die Mautbetreiber dem Bund angeboten hatten, vor Abschluss der Verträge eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs abzuwarten. Die Unternehmen bestätigen dies, Scheuer hatte zunächst erklärt, ein solches Angebot habe es nicht gegeben, und später gesagt, er könne sich nicht daran erinnern.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.