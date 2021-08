In der Debatte über die Corona-Pandemie hat sich der Spitzenkandidat der AfD, Chrupalla, dafür ausgesprochen, auch andere Kriterien als nur den Inzidenzwert zu berücksichtigen.

Diesen Punkt habe die AfD immer schon kritisiert, sagte Chrupalla im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Man müsse sich aber auch die Auslastung des Gesundheitssystems und der Intensivstationen ansehen.



Zur Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sagte Chrupalla, die Flut allein auf den Klimawandel zu schieben, halte er für hysterisch. Es habe im 16., 17. und 18. Jahrhundert schon solch zerstörerische Fluten gegeben. Die Frage sei, wie man sich jetzt damit umgehe, so Chrupalla. Die AfD werde sich nicht querstellen, wenn ein Aufbaufonds von Bund und Ländern geschaffen werden sollte. Man werde aber genau prüfen, wie die Gelder eingesetzt würden. Die Infrastruktur müsse so geschaffen werden, dass sie auf solch schlimmen Ereignisse abmildernd wirke.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.