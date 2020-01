Die CSU-Landesgruppe im Bundestag unterstützt die Forderung von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauers nach einem robusteren Mandat für den Bundeswehreinsatz in Mali.

Deren Parlamentarischer Geschäftsführer Müller sagte im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks, er halte dies für eine richtige Initiative. Es müsse aber immer auch darum gehen, inwieweit deutsche Sicherheitsinteressen betroffen seien. Und aus seiner Sicht sei dies in Afrika allgemein und konkret in Mali der Fall, erklärte der CSU-Politiker. Auch glaube er, dass man sich in dieser Frage mit dem Koalitionspartner SPD einigen könne. Hierfür müsse die Verteidigungsministerin genauer sagen, wie sich sich ein erweitertes Mandat vorstelle, damit man eine Diskussionsgrundlage habe.