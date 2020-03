Der SPD-Vorsitzende Walter-Borjans geht davon aus, dass der Koalitionsausschuss am Sonntagabend Beschlüsse fassen wird, um mögliche wirtschaftliche Folgen der Corona-Epidemie abzufedern. Konkret sprach sich Walter-Borjans im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks dafür aus, dass das Kurzarbeitergeld unter bestimmten Bedingungen bis zu zwei Jahre zur Verfügung steht.

Bislang kann höchstens 12 Monate lang Kurzarbeitergeld bezogen werden. Eine Verdopplung, so Walter-Borjans weiter, sei "genau der richtige Weg", dass man - bezogen auf die betroffene Branche - eine schnelle Möglichkeit schaffen, die "Arbeitsmarktpolitik flexibler zu gestalten". Unternehmen, die von Lieferketten nach China abhängig seien, könnten schnell in Liquiditätsprobleme kommen. Dafür müsse der Staat Instrumente bereit halten. Entsprechende Vorschläge werde Arbeitsminister Heil schon in der kommenden Woche im Kabinett auf den Weg bringen. Das müsse auch im Parlament schnell umgesetzt werden. Von staatlichen Hilfen mit der Gießkanne halte er nichts, betonte Walter-Borjans. Wie sehr die Corona-Krise den Haushalt belasten werde, könne derzeit niemand absehen.



Zugleich bekräftigte ser SPD-Vorsitzende seine Forderung nach einem milliardenschweren Konjunkturprogramm. Man habe über Jahrzehnte auf Verschleiß in dieser Republik gelebt und brauchte auf allen Ebenen des Staates, Bund, Länder und Gemeinden rund 45 Milliarden jedes Jahr für Straßen, den öffentlichen Personennahverkehr bis zu Krankenhäusern und Sportstätten. Nach Ansicht des Sozialdemokraten benötigen die Kommunen für die kommenden zehn Jahre Planungssicherheit.



Ob das zu einer Aufgabe der Schwarzen Null und zu einer Neuverschuldung führt, ließ Walter-Borjans offen. In dieser Situation sei man derzeit nicht. Mit der Kassenlage aber dürfe das Investieren nicht aufhören, unterstrich Walter-Borjans. Notfalls müsse der Staat auch in der Lage sein, einen Kredit aufzunehmen. Eine Senkung der Unternehmenssteuern lehnte Walter-Borjans ab. Die SPD wolle stattdessen die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für 90 Prozent der Bevölkerung um ein halbes Jahr vorziehen. Das wären fünf Milliarden Euro Konjunkturprogramm, meinte Walter-Borjans. Die Menschen würden das Geld ausgeben.