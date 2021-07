Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Dobrindt, plädiert dafür, das Arbeiten im Homeoffice stärker steuerlich zu fördern.

Im Interview der Woche des Deutschlandfunks schlug Dobrindt eine Pauschale von 1.000 Euro pro Jahr vor: als "Signal an eine sich modernisierende Arbeitswelt". Dobrindt will diese Forderung nach eigenen Worten in das Wahlprogramm der CSU aufnehmen, das es neben dem gemeinsamen Programm mit der CDU geben soll. Ein Recht auf Homeoffice, wie es die SPD fordert, lehnte Dobrindt ab.



Der Bundestag hatte im vergangenen Jahr beschlossen, dass jeder Steuerpflichtige, der zu Hause arbeitet, pro Jahr 600 Euro steuerlich geltend machen kann. Das entspricht einem Betrag von fünf Euro pro Arbeitstag im Homeoffice.

