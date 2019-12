Die stellvertretende EKD-Vorsitzende Kurschus sieht die Demokratie in Deutschland in Gefahr.

Kurschus sagte im Interview der Woche im Deutschlandfunk, in allen politischen Lagern gehe der Respekt verloren. In der öffentlichen Debatte gebe es keine Toleranz mehr, dass es auch andere Meinungen geben könne. Demokratie lebe vom Diskurs. Dies sehe sie sehr im Schwinden. Menschen würfen mit Hassparolen um sich und setzten sich gegenseitig herab.



Kurschus bezeichnete es als die größte Gefahr für die politische Kultur in Deutschland, wenn sich die Menschen von Ängsten bestimmen ließen. Vieles beginne zu bröckeln und sei nicht mehr selbstverständlich, aber Angst dürfe nicht handlungsleitend sein.

Klimawandel: "Was können wir tun?"

Mit Blick auf den Klimawandel plädierte die evangelische Theologin dafür, den schädlichen Entwicklungen alles entgegenzusetzen. Dies schulde man wir auch der nächsten Generation. Unter den Folgen des Klimawandels litten „jene Menschen am meisten, die am allerwenigsten zu ihrem Entstehen beigetragen haben", so die stellvertretende EKD-Vorsitzende



Jeder Einzelne sei beim Klimaschutz mitverantwortlich. Kurschus forderte die Politik dazu auf, dafür die Voraussetzungen zu schaffen. Sie sei sich sicher, dass die Welt und die Menschheit noch zu retten seien. Ihr Glaube gebe ihr diese Hoffnung. Das sei „keine Vertröstung auf ein rosarotes Jenseits", sondern motiviere Christen, sich für den Erhalt der Schöpfung einzusetzen.