Die Präsidentin der Europäischen Kommission, von der Leyen, erwartet von der anstehenden Ratspräsidentschaft Deutschlands Schwung und Druck für schwierige Verhandlungen.

Es lägen gewaltige Themen an wie etwa der Plan zur wirtschaftlichen Erholung nach der Coronakrise, sagte die CDU-Politikerin im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. Als weitere wichtige Themen nannte von der Leyen die Digitalisierung und den Kampf gegen den Klimawandel. Hier reiche es nicht, dass es weltweit nur einige wenige Giganten im digitalen Markt gebe. Vielmehr müssten alle Unternehmen digitaler werden, damit die Bundesrepublik wettbewerbsfähig bleibe und auch in der nächsten Generation noch die gleiche Kraft am Weltmarkt habe wie heute, betonte die Kommissionspräsidentin.

Ratspräsidentschaft "von Corona überschattet"

Nicolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik sagte im Dlf, die deutsche Ratspräsidentschaft werde von Corona überschattet. Entsprechend schwer werde es, die eigentlichen Vorhaben Klimapolitik, Migration und Rechtsstaatlichkeit abzudecken. Bundeskanzlerin Merkel habe von der Coronakrise als die größte Bewährungsprobe der EU in ihrer Geschichte gesprochen. Dies sei ein großes Wort angesichts dessen, was in den letzten zehn Jahren passiert sei. Von der deutschen Ratspräsident werde eine entsprechende Antwort erwartet, vor allen Dingen im wirtschaftlichen Bereich.

Merkel für "außergewöhnlichen Akt der Solidarität"

Bundeskanzlerin Merkel hatte der "Süddeutschen Zeitung" und fünf weiteren europäischen Zeitungen gesagt, angesichts der beispiellosen Herausforderung durch die Corona-Pandemie dürfe Deutschland in Europa nicht nur an sich selbst denken. Man müsse in diesen Zeiten vielmehr zu einem "außergewöhnlichen Akt der Solidarität bereit" sein. Deutschland übernimmt am 1. Juli turnusgemäß für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft.