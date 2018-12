Die Direktorin der Europäischen Zentralbank, Lautenschläger, hat den Euro anlässlich seiner Einführung vor 20 Jahren als "großen Erfolg" bezeichnet.

Der Handel innerhalb der Eurozone habe zugenommen, sagte Lautenschläger im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. Die Unternehmen könnten durch die Einheitswährung viel besser einschätzen, welchen Wert sie an Zahlungen entgegennähmen. Der Euro habe zudem in politischer Hinsicht eine starke Bedeutung für den Frieden in Europa. Die Gemeinschaftswährung wurde am 1. Januar 1999 zunächst nur als Buchgeld eingeführt; im Jahr 2002 dann auch als Bargeld.



Mit Blick auf eine mögliche Zinserhöhung im Euroraum sagte die EZB-Direktorin, es komme auf die Daten über die Preissteigerungen im ersten und zweiten Quartal des kommenden Jahres an. Sie persönlich "hoffe und gehe davon aus, dass wir noch eine Änderung sehen in 2019." Derzeit liegt der Leitzins bei 0,0 Prozent.



Mit Blick auf den bevorstehenden Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union sieht Lautenschläger die EZB gut aufgestellt, auch im Falle eines harten Brexits. "Wir haben seit zwei Jahren daran gearbeitet, die Institute vorzubereiten, dass Notfallpläne, dass Alternativen zum Beispiel für bestimmte Handelsgeschäfte vorliegen." Man habe sich intensiv mit den möglichen Folgen beschäftigt, die für die Finanzwirtschaft eintreten können, "vor allen Dingen für die Banken, zum einen weil wir als Zentralbank natürlich die Finanzwirtschaft im Blick haben, zum anderen weil wir als Aufseher die Banken beaufsichtigen."



