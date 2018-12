Die Direktorin der Europäischen Zentralbank, Lautenschläger, hat den Euro anlässlich seiner Einführung vor 20 Jahren als "großen Erfolg" bezeichnet.

Der Handel innerhalb der Eurozone habe zugenommen, sagte Lautenschläger im Deutschlandfunk. Die Unternehmen könnten durch die Einheitswährung viel besser einschätzen, welchen Wert sie an Zahlungen entgegennähmen. Der Euro habe zudem in politischer Hinsicht eine starke Bedeutung für den Frieden in Europa.



Die Gemeinschaftswährung wurde am 1. Januar 1999 zunächst nur als Buchgeld eingeführt; im Jahr 2002 dann auch als Bargeld.