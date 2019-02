Der Grünen-Vorsitzende Habeck hat der Bundesregierung eine verfehlte Klima- und Wirtschaftspolitik vorgeworfen.

Habeck sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, die Große Koalition halte an alten, falschen und nicht mehr wettbewerbsfähigen Industrien fest. Zudem sende sie der Wirtschaft falsche Signale. Absurd sei, dass es in der Automobilindustrie und in der Landwirtschaft bereits Konzepte gebe, wie die deutsche Wirtschaft nachhaltig aufgestellt und fit für die Zukunft gemacht werden könne. Nach Ansicht Habecks bremst vor allem die CDU den Wandel aus.



Kritik übte der Grünen-Vorsitzende an der Aussage von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer, die vor einer Deeindustrialisierung durch zu viel Klimaschutz warnte. Das Gegenteil sei der Fall: Deutschland brauche mehr Klimaschutz, um in der Weltwirtschaft bestehen zu können.