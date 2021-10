Nach den Stimmenverlusten bei der Bundestagswahl für die Partei "Die Linke" hat die Ko-Vorsitzende Hennig-Wellsow wichtige Grundsatzentscheidungen in Aussicht gestellt.

Das könne man auf Parteitagen im nächsten Jahr tun, sagte sie im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Konkret nannte Hennig-Wellsow Europafragen, die Ausrichtung der Linken in der Außen- und Sicherheitspolitik und eine Entscheidung, ob sich die Partei die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen zu eigen machen sollte. Hennig-Wellsow schloss zudem personelle Veränderungen in der Partei nicht aus.



Man befinde sich derzeit im Austausch mit Parteimitgliedern und gesellschaftlichen Akteuren. Die Linke habe zudem mehrere Studien zur Auswertung des Wahlergebnisses in Auftrag gegeben. Die Partei war bei der Bundestagswahl mit 4,9 Prozent unter der Fünf-Prozent-Hürde geblieben, kann aufgrund von drei Direktmandaten aber eine Fraktion bilden.

