Der Präsident der Europäischen Investitionsbank, Hoyer, sieht im Einsatz für mehr Klimaschutz eine Wettbewerbschance.

Wer jetzt die technologischen Möglichkeiten auslote und entwickele, werde am Ende Marktführer sein, sagte er im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Derzeit liefen die Europäer Gefahr, rasant an Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren. Hoyer vertrat darüberhinaus die Ansicht, dass finanzielle Anreize für klimafreundliche Investitionen allein nicht genügten, um die erforderlichen Klimaschutzziele zu erreichen. Notwendig seien ehrgeizige CO2-Grenzwerte, um dem Temperaturanstieg als Folge der Klimaerwärmung entgegenzuwirken.



Die Europäische Investitionsbank will nach Angaben Hoyers bis 2025 den Anteil an Klimaprojekten auf 50 Prozent erhöhen.