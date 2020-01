Der Jesuitenpater Mertes hat sich im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch in der Kirche für ein Drittes Vatikanisches Konzil ausgesprochen.

Mertes hatte vor zehn Jahren als Leiter des Berliner Canisius-Kollegs Fälle sexueller Gewalt gegen Kinder an der Schule öffentlich gemacht. Er sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, sexueller Missbrauch durch Kleriker sei ein gesamtkirchliches Problem. Das habe auch Papst Franziskus anerkannt.



Im Klerus herrsche Sprachlosigkeit im Kontext von Sexualität und Homosexualität. Außerdem sei im kirchliche Amt eine Mentalität von Überhöhung und Selbstüberhöhung auszumachen. Mertes sprach wörtlich von einer "klerikalen Kaste, die männlich geprägt" und in der ein überzogenes internes Loyalitätsverständnis problematisch sei.



Der Direktor des Jesuitenkollegs in Sankt-Blasien bezeichnete zudem das Zölibat aufgrund der Verfehlungen der Kleriker als nicht mehr verständlich und nicht mehr glaubwürdig. Da sei etwas verspielt worden. Mertes warnte davor, die Anerkennung und Entschädigung der Opfer auf Geldleistungen zu beschränken. Ohne die Forderungen der Opfer diskreditieren zu wollen, seien Geldforderungen ungewollt Angebote einer Freikauf- und Ablassmentalität. Er glaube nicht, dass das für irgendeinen der Beteiligten wirklich Frieden bringen werde. Geldzahlungen dürften zudem nur dann aus Mitteln der Kirchensteuern geleistet werden, wenn es eine Beteiligung der Kirchensteuerzahler an dem Prozess der Versöhnung oder der Klärung der Beziehung zu den Opfern gebe.