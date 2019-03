Die Linken-Vorsitzende Kipping hat die Debatte über die EU auf dem Europaparteitag ihrer Partei im Februar verteidigt.

Kipping sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, es habe keine Forderungen gegeben, in die Grenzen des nationalen Tellerrands zurückzukehren. Man sei sich allerdings einig gewesen, dass es nicht so weitergehen könne wie bisher. Derzeit beschränke sich die Zusammenarbeit in der Europäischen Union auf eine Abschottung nach außen und die gemeinsame Aufrüstung, kritisierte Kipping.



Das beschlossene Europawahlprogramm sei kein Kompromiss, sondern eine klare Aussage. Die Linke kämpfe für eine soziale, demokratische und friedliche Europäische Union. In ihren Augen sei Kritik an Missständen eine größere Liebeserklärung an Europa, als so zu tun, als ob alles in Ordnung sei.



Mit Blick auf die Hartz-IV-Reformvorschläge der SPD sagte Kipping, die Pläne böten wenig mehr als Lyrik. Das zentrale Problem seien nach wie vor die niedrigen Regelsätze, die die Menschen in Armut hielten.