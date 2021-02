Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Ernst, hofft auf Lockerungen der Corona-Maßnahmen für den Schulbetrieb.

Die SPD-Politikerin sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, es sei im Moment nicht zu sagen, ob solche Öffnungen bereits am 14. Februar oder ein oder zwei Wochen später möglich seien. Insbesondere für die Grundschulen sehe sie die lange Schließung als sehr problematisch für die Kinder an, betonte Ernst. Die Kultusministerien der Bundesländer arbeiteten bereits an Konzepten, um Lernlücken und Rückstände aufzufangen, die durch den Corona-Betrieb entstünden. Angebote in den Osterferien reichten dabei aber nicht aus, mahnte die KMK-Präsidentin an. Stattdessen müssten Schülerinnen und Schüler systematisch Unterstützung erfahren, wenn sie durch den Lockdown schwere Nachteile erlitten hätten.

