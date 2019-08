Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer beharrt auf einem höheren Wehretat.

Bis 2024 müsse ein Anteil von 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erreicht werden, sagte die CDU-Politikerin im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. Dies entspreche dem, was man im Weißbuch und im Fähigkeitsprofil der Bundeswehr politisch miteinander vereinbart habe.



Man könne nicht sagen, dass man für Multilateralismus und die Einhaltung geschlossener Verträge sei, solche Vereinbarungen dann aber einfach zur Seite lege. Kramp-Karrenbauer betonte, es gehe um das ureigene Sicherheitsinteresse Deutschlands. Darüber lohne es sich dann auch, mit Bundesfinanzminister Scholz zu streiten.



Hintergrund sind unter anderem Forderungen der USA, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Deutschland hatte sich auf dem Nato-Gipfel 2014 in Wales gemeinsam mit den anderen Bündnispartnern dazu bekannt, den Anteil bis auf zwei Prozent der jeweiligen Wirtschaftsleistung zu steigern.

"Der CDU nicht angemessen"

Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer erneuerte auch ihre Kritik am ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen. Kramp-Karrenbauer sagte, es gehe nicht darum, dass einzelne Positionen in der CDU nicht ausgesprochen werden könnten. Neu sei aber eine Haltung, die für den eigenen Standpunkt einen Absolutheitsanspruch stelle. Das sei der CDU nicht angemessen.



Mit Blick auf Maaßens Verhalten als Behördenleiter erinnerte Kramp-Karrenbauer an dessen Äußerungen zu rassistischen Übergriffen in Chemnitz. Diese seien nicht auf dem Dienstweg, sondern über die Öffentlichkeit erfolgt, was in der Konsequenz zu seiner Entlassung hätte führen müssen, betonte Kramp-Karrenbauer.



Maaßen bot der CDU-Vorsitzenden in einem Interview mit dem "Tagesspiegel" ein Treffen an. Kramp-Karrenbauer habe bisher noch nie mit ihm gesprochen und er wisse nicht, wie sie zu ihren Urteilen über seine Person gekommen sei.