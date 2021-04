Die ehemalige CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat das Verfahren für die Nominierung des Kanzlerkandidaten der Union kritisiert.

Es habe schon die unterschiedlichsten Formate gegeben, sagte die Bundesverteidigungsministerin im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Die Form, die dieses Mal gewählt worden sei, sei sicherlich die am wenigsten zu Empfehlende. Kramp-Karrenbauer betonte, es sei immer klar gewesen, dass die Frage der Kandidatur am Ende in der Verantwortung der Vorsitzenden von CDU und CSU liege. Laschet und Söder hätten dies aber nicht in der bestmöglichen Art und Weise geregelt. Erforderlich sei daher jetzt eine abschließende Analyse.

