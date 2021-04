Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat eine positive Bilanz des Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan gezogen.

Man habe erreicht, dass Al-Kaida 20 Jahre lang nicht in dem Maße operiert habe, wie zur Zeit der Terroranschläge von 2001, sagte Kramp-Karrenbauer im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Man habe auch Entwicklungen möglich gemacht, die mit den Taliban an der Macht unvorstellbar gewesen wären. Wenn die Taliban weiter regiert hätten, gäbe es wahrscheinlich bis heute keine Schulen für Mädchen und keine Frauen in höchsten Ämtern. Die Vorstellung, aus Afghanistan einen modernen Staat im europäischen Sinne zu machen, sei aber von Anfang an nicht realistisch gewesen, betonte Kramp-Karrenbauer.



Außenminister Maas kündigte an, dass die Bundesregierung auch nach dem Abzug der Nato-Truppen einen Beitrag zur Stabilisierung leisten werde. Der militärische Einsatz sei immer nur ein Element des Engagements gewesen, sagte Maas den Funke-Medien. Entwicklungsminister Müller erklärte, dass künftig Nichtregierungsorganisationen mehr als bisher einbezogen würden. Die Nato hat entschieden, ihre Truppen aus Afghanistan nach 20 Jahren abzuziehen. Derzeit sind dort noch 1.100 Soldaten der Bundeswehr im Einsatz.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.