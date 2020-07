Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Laumann hat sich gegen flächendeckende Tests auf das Coronavirus ausgesprochen. Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, er orientiere sich in dieser Frage an den Vorgaben des Robert Koch-Instituts. Bundesinnenminister Seehofer sprach sich dagegen für Massentests in ganz Deutschland aus.

Dies bedeute, man müsse anlassbezogen und dann sehr gründlich testen, wie dies beispielsweise nach dem Virus-Ausbruch beim Fleisch-Konzern Tönnies in Rheda-Wiedenbrück geschehen sei. Ein ähnliches Vorgehen wie in Bayern lehnte Laumann in diesem Zusammenhang ab. Das Angebot der dortigen Regierung an alle Bürger, sich testen zu lassen, sei durch die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts nicht gedeckt.



Inzwischen hat Bundesinnenminister Seehofer kostenfreie Tests in ganz Deutschland ins Gespräch gebracht. Der CSU-Politiker sagte der "Welt am Sonntag", bei der Bekämpfung einer potenziell lebensgefährlichen Infektion müsse man konsequent vorgehen.

Pandemie-Bekämpfung im Kreis Gütersloh

Laumann verwies auch auf die Erfolge in der Pandemie-Bekämpfung beim Infektionsherd in einem Fleischbetrieb in Gütersloh. Dort sei es durch frühzeitiges Erkennen, lokale Quarantäne und breit angelegte Tests gelungen, ein Überspringen der Infektionen von den Schlachthofmitarbeitern auf die Allgemeinbevölkerung zu verhindern.



Das Infektionsschutzgesetz habe es zudem erstmals ermöglicht, dass der Arbeitsschutz die Wohnverhältnisse der Schlachthof-Mitarbeiter habe überprüfen können.



Mit Blick auf die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie sagte Laumann, er hoffe auf eine Verabschiedung der neuen, strengeren Regeln direkt nach den Sommerferien auf ein Inkrafttreten zu Beginn des neuen Jahres. Man müsse zurück zur Verantwortung der Schlachthofbetreiber, auch für deren Angestellte.

Laumann für mehr Tierschutz in Landwirtschaft

Laumann sprach sich zudem für einen verbesserten Tierschutz in der Landwirtschaft aus. Man müsse eine artgerechte Haltung sicherstellen. Politik und Bauernverband hätten in den vergangenen Jahren das Ziel einer international konkurrenzfähigen Landwirtschaft verfolgt. Aber wenn man Wald- und Kulturlandschaften erhalten wolle, könne die Landwirtschaft nicht zu internationalen Wettbewerbsbedingungen arbeiten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Urlaub: Zelt, Wohnwagen, Ferienhaus: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland

+ Unterwegs: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland vergleichsweise niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+ Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum

Erkrankung und Schutz

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht

+ Tests: Wie sinnvoll sind Corona-Massentests für alle?

+ Kinder: Wie es um die Gefahr der Ansteckung und Verbreitung bei ihnen steht

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung?

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Panikmache

+ Schweinegrippe: Warnung vor neuem Erreger aus China - droht die nächste Pandemie?

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.