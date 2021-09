Der FDP-Vorsitzende Lindner wirbt zur Belebung der Konjunktur für die Möglichkeit, Investitionen in Anlagegüter schneller abschreiben zu können.

Er sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, das solle insbesondere für Investitionen gelten, die dem Klimaschutz und der Digitalisierung dienten. Dies koste den Staat nichts, könne aber das Wachstum beschleunigen. Es sei wichtig, dass Deutschland bei der wirtschaftlichen Entwicklung nach der Pandemie endlich aufschließe, betonte Lindner. Solche schnelleren Abschreibungen für Anlagegüter könnten auch zusätzliche Spielräume in den Haushalten bringen. In einem nächsten Schritt seien auch Entlastungen in der breiten Mitte der Gesellschaft denkbar.



Der FDP-Chef lehnte eine Änderung der Schuldenbremse im Grundgesetz weiter ab. Diese sei Teil der Selbstdisziplinierung der Politik und dürfe nicht verwässert werden.

