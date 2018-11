Im Falle seiner Wahl zum CDU-Parteivorsitzenden will Friedrich Merz an der Großen Koalition und der Umsetzung des Koalitionsvertrages festhalten.

Zugleich dämpfte der CDU-Politiker im Interview der Woche im Deutschlandfunk die Erwartungen, dass es mit ihm einen Wechsel zu einem Bündnis mit FDP und Grünen geben könne. Es gebe eine gewählte Bundesregierung. Es sei der gemeinsame Auftrag, diese Legislaturperiode zu Ende zu führen.



Merz warf seiner Partei vor, den Aufstieg der AfD gleichgültig hingenommen zu haben. Die CDU habe die Wahlergebnisse der AfD in Bund und Ländern mit einem "Achselzucken" zur Kenntnis genommen und sich damit zufrieden gegeben, selbst nur so stark zu sein, dass ohne sie nicht regiert werden könne. Wenn man in Deutschland wieder braune und schwarze Hemden sehe, der Hitlergruß und Antisemitismus auf offener Straße gezeigt würden und die CDU erkennbar keine Antwort darauf habe, empfinde er es als persönliche und staatsbürgerliche Verantwortung, seiner Partei Hilfe anzubieten. Das vollständige Interview der Woche hören Sie morgen im Deutschlandfunk.