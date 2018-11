Der Kandidat für den CDU Parteivorsitz, Friedrich Merz, hat seiner Partei vorgeworfen, den Aufstieg des AfD gleichgültig hingenommen zu haben.

Die CDU habe die Wahlergebnisse der AfD in Bund und Ländern mit einem „Achselzucken zur Kenntnis genommen und sich damit zufrieden gegeben, selbst nur so stark zu sein, dass ohne sie nicht regiert werden könne, sagte Merz im Interview der Woche im Deutschlandfunk. Wenn man in Deutschland wieder braune und schwarze Hemden sehe, der Hitlergruß und Antisemitismus auf offener Straße gezeigt würden und die CDU erkennbar keine Antwort darauf habe, empfinde er es als persönliche und staatsbürgerliche Verantwortung, seiner Partei Hilfe anzubieten.



Zur der von ihm angestoßenen Debatte um eine Änderung des Asylgrundrechts sagte Merz, die Aufregung, die es darum gegeben habe zeige wie extrem empfindlich die Diskussion um Ausländer und Asyl nach wie vor sei. Er habe bei einer CDU Regionalkonferenz lediglich eine Antwort auf die Frage nach einer europäischen Lösung des Problems gegeben. Nach seiner Auffassung gebe es diese Lösung wahrscheinlich nicht ohne eine Ergänzung des Grundgesetzes. Darauf habe es eine mediale und auch künstliche Erregung gegeben. Er habe seinen Vorstoß daraufhin noch einmal klargestellt und hoffe, damit sei es nun auch klar.



Merz sagte zu gesellschaftspolitischen Fragen, er habe sich durch Lebenserfahrung und Erfahrungen mit der eigenen Familie verändert. Als Beispiel nannte er die Erfahrung, dass die junge Generation wieder den Wert von Familie entdecke und auch junge Väter sich anders für ihre Familie und Kinder engagierten. Es sei selbstverständlich geworden, dass man in Familien in einer anderen Arbeitsteilung vorgehe.



Mit Blick auf die Öffnung der Ehe sagte Merz, er habe früher eine andere Auffassung zum Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Partner vertreten. Heute sehe er, dass ganz offensichtlich in vielen gleichgeschlechtlichen Partnerschaften oder Ehen Kinder besser aufgehoben seien, als in Familien mit heterosexuellen Partnern, die zerrüttet seien oder die auseinanderbrächen.



Zur Frauenquote in Aufsichtsräten großer Unternehmen sagte Merz, dies sei eine Hilfslösung gewesen, die aber offensichtlich notwendig gewesen sei. Es gehöre aber zur Glaubwürdigkeit, dass auch der Gesetzgeber und die Bundesregierung dies umsetze. Wenn er Bilder der Bundesregierung sehe, sage er: „Einverstanden mit dem Ziel, aber dann haltet es bitte auch selber ein.



In der CDU müssten junge Frauen in stärkerem Maße gefördert werden. Die Talentsuche müsse stärker danach ausgerichtet werden, dass mehr junge Frauen Erfolg hätten. Das könne man aber nicht von oben oktroyieren, sondern müsse man von unten aufbauen.



Merz versprach, die Bundesregierung zu unterstützen. Dazu seien die neuen Vorsitzenden von CDU und CSU verpflichtet. Es sei keine Frage, dass die Regierung loyal und konstruktiv begleitet werden müsse, solange sie gut arbeite.



Merz will vor dem Parteitag keinen Vorschlag für das Amt des Generalsekretärs im Fall seines Wahlsieges machen. Die CDU habe mit Annegret Kramp-Karrenbauer eine Generalsekretärin. Er gehe davon aus, dass er nach seiner Wahl wenigstens für eine gewisse Zeit auf diese Generalsekretärin setzen könne. Darüber hinaus habe er eine präzise Vorstellung von dem Anforderungsprofil einer Generalsekretärin.