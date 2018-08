Die SPD-Vorsitzende Nahles strebt eine rasche Verständigung mit der Union in der Rentenfrage an.

Die Absprachen zwischen den Ressorts seien in den letzten Zügen, sagte Nahles im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. Es solle - wie verabredet - eine Sicherungsgarantie für das Rentenniveau bis zum Jahr 2025 abgegeben werden. Zugleich warnte Nahles den Koalitionspartner davor, eine längere Lebensarbeitszeit ins Auge zu fassen.



Ihr Parteikollge, Bundesarbeitsminister Heil, hatte CDU und CSU jüngst vorgeworfen, sie blockierten das geplante Rentenpaket. Es sieht Verbesserungen der Mütterrente und für Erwerbsminderungsrentner vor, eine Entlastung von Geringverdienern bei Sozialbeiträgen und eine Stabilisierung des Rentenniveaus und der Beitragssätze bis 2025.



Die Regierungsspitzen wollen heute in Berlin über die Renten- und Arbeitsmarktpolitik beraten.



