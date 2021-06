Bundestagsvizepräsidentin Roth hat die UEFA für die Organisation der Fußball-Europameisterschaft kritisiert.

Die Grünen-Politikerin sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, sie selbst sei riesengroßer Fußball-Fan. Aber man könne in der jetzigen Situation eine Europameisterschaft nicht so durchführen, wie sie derzeit durchgeführt werde. Konkret kritisierte Roth, dass beim Achtelfinalspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen England in London mehr als 40.000 einheimische Fans ins Stadion dürfen. Dies sei angesichts hoher Corona-Inzidenzwerte unverantwortlich, meinte Roth. Sie verwies darauf, dass auch in Baku und Budapest die Stadien voll gewesen seien. Es sei, Zitat, "absolut irre", dass an den verschiedenen Austragungsorten unterschiedliche Kriterien angelegt würden - ebenso wie die Tatsache, dass man trotz der Klimakrise zwischen zehn verschiedenen Ländern hin- und herjette.



Roth ist neben ihrem politischen Amt unter anderem Mitglied im Kuratorium der Kulturstiftung des Deutschen Fußball-Bundes.

