Das geplante Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz der Bundesregierung umfasst nach den Worten des stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Schäfer Gümbel auch den sogenannten "Spurwechsel" für abgelehnte Asylbeweber.

Schäfer-Gümbel sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, es sei der SPD gelungen, den "Spurwechsel" in dem Text unterzubringen - auch wenn er darin nicht so genannt werde. Es gehe darum, Menschen, die sich mit gutem Willen, per Spracherwerb und über eine Ausbildung gut integriert hätten, den weiteren Aufenthalt in Deutschland zu ermöglichen.



Das Bundeskabinett hatte die Eckpunkte für das Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz am vergangenen Dienstag beschlossen. Es sieht unter anderem vor, dass abgelehnte, aber geduldete Asylbewerber einen verlässlichen Aufenthaltsstatus erhalten, wenn sie arbeiten. Bundesinnenminister Seehofer hatte bei der Vorstellung allerdings ausdrücklich betont, an der Trennung von Asyl- und Erwerbsmigration werde festgehalten.