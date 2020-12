Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, findet, dass jüdisches Leben in Deutschland nach wie vor keine Selbstverständlichkeit ist. Im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks kritisierte er den Begriff "deutsch-jüdisches Verhältnis". Dieses sei zwar gut gemeint und solle zum Ausdruck bringen, dass man auch als Jude Deutscher sein könne. In seinen Augen sei das jedoch eine Selbstverständlichkeit.

Er fühle sich sowohl als Deutscher als auch als Jude und sehe darin auch keinen Gegensatz. Schuster beklagte, dass es in der öffentlichen Debatte einen "deutlich enthemmteren Antisemitismus" gebe. Wenn politisch Verantwortliche der AfD eine "Wende der Erinnerungskultur um 180 Grad" forderten, werde das, was man sich lange Zeit nicht getraut habe zu sagen, salonfähig gemacht. Die nächste Stufe sei, dass aus Worten Taten folgten. Als Beispiel führte Schuster den Anschlag auf eine Synagoge in Halle im vergangenen Jahr an.



Außerdem äußerte sich Schuster kritisch zur Radikalisierung der Proteste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Dass es Menschen gebe, die sich durch die Einschränkung der persönlichen Freiheit in ihren Grundrechten beschränkt fühlten, sei nachvollziehbar. Diese Gruppierungen, die wohlmeinend demonstrierten, würden jedoch von Rechtsextremen unterwandert, die antijüdische Verschwörungsmythen verbreiteten. Allerdings dürften nicht alle unter einen Generalverdacht gestellt werden, betonte Schuster.



Lesen Sie hier bereits das Interview in voller Länge.

