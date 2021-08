Der Kanzlerkandidat der SPD, Scholz, fordert einen schnelleren Ausbau erneuerbarer Energiequellen.

Nur dann werde der angestrebte Umbau der Industrie auf CO2-Neutralität bis zum Jahr 2045 gelingen, sagte Scholz im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Um das zu erreichen, müssten sofort alle notwendigen Gesetze geändert werden. Dies müsse die neue Regierung nach der Bundestagswahl bereits im ersten Jahr in die Wege leiten, so Scholz.



Angesichts der Forderung der Grünen nach einem Kohleausstieg bis 2030 mahnt der amtierende Bundesfinanzminister zu Realismus. Klimaneutralität werde nur gelingen, wenn Unternehmen auf Elektrizität zurückgreifen könnten, die mit Windkraft oder Solarenergie erzeugt worden sei.



Ein weiteres Thema im Interview der Woche war die Situation in Afghanistan.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.