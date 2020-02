Die EU-Kommission verschärft ihre Kritik an der polnischen Justizreform.

Kommissionsvizepräsidentin Jourova sagte dem "Spiegel", es handele sich nicht um eine Reform, sondern um eine Zerstörung der Justiz. Die neuen disziplinarischen Maßnahmen gegen Richterinnen und Richter zielten nicht darauf, gegen einzelne schwarze Schafe vorzugehen. Vielmehr erlaubten sie ein "Flächenbombardement", so die EU-Kommissarin wörtlich. Jourova plädierte dafür, die Auszahlung von Fördermitteln künftig stärker daran zu knüpfen, dass rechtsstaatliche Grundsätze eingehalten werden.



Die nationalkonservative Regierung in Warschau baut das Justizwesen des Landes seit Jahren um. Am vergangenen Dienstag unterschrieb Präsident Duda ein Gesetz, das es Richtern unter anderem verbietet, die Reform zu kritisieren.